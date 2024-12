Erzgebirge Aue vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Erzgebirge Aue trifft heute auf Energie Cottbus. SPOX verrät Euch, wer das Drittligaspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 22. Oktober, begegnen sich am 11. Spieltag der 3. Liga Erzgebirge Aue und Energie Cottbus. Das Duell beginnt um 19.00 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

Wer die Begegnung am Abend live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.