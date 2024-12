Erzgebirge Aue vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 3. Liga im TV und Livestream?

Erzgebirge Aue und Arminia Bielefeld treffen heute aufeinander. Hier erfahrt Ihr hier, wer Fußball der 3. Liga heute im TV und Livestream zeigt.

Erzgebirge Aue vs. Arminia Bielefeld ist die heutige Sonntagspartie am 15. September in der 3. Liga! Um 13.30 Uhr soll das Spitzenduell planmäßig angepfiffen werden. Kann Bielefeld die bisher perfekten Erzgebirgler zum Stolpern bringen?