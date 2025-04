Erzgebirge Aue vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga stehen sich heute Erzgebirge Aue und der TSV 1860 München gegenüber. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die 24. Spielrunde der 3. Liga wird am heutigen Samstag, den 3. Februar, mit gleich sechs Spielen fortgesetzt. In einem davon treffen auch Erzgebirge Aue und der TSV 1860 München aufeinander. Die Partie, die im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema über die Bühne geht, wird um 14 Uhr angepfiffen.