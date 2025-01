Erster Sieg in der Champions League! RB Leipzig schlägt Sporting Lissabon trotz Tor von Viktor Gyökeres

RB Leipzig hat eine sieglose Champions-League-Saison abgewendet. Gegen Sporting Lissabon reichte es zu einem knappen Sieg.

RB Leipzig hat vor der Bewährungsprobe gegen Bayer Leverkusen einen Prestigeerfolg in der Champions League gefeiert. Das sportlich bedeutungslose Heimspiel gegen Sporting Lissabon gewannen die Sachsen am Mittwoch mit 2:1 (1:0). Der erste Sieg im siebten Spiel in der Königsklasse ist jedoch nur kosmetischer Natur, RB hatte bereits zuvor keine Chance mehr auf die K.o.-Runde gehabt.