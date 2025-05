Erst Fehlschuss, dann Siegtreffer! Nick Woltemade beendet Negativlauf des VfB Stuttgart und vertagt St. Paulis Rettung

Der VfB beendet seine lange Durststrecke durch den langen Stürmer. St. Pauli ärgert sich über eine Heimniederlage und zwei Platzverweise.

Nicht-Abstiegs-Party verschoben, der VfB Stuttgart kann doch noch gewinnen: Dank Nick Woltemade haben die Schwaben am Samstagnachmittag den FC St. Pauli nicht unverdient in Überzahl mit 1:0 (0:0) bezwungen - und so den Kiezkickern damit den möglichen Klassenerhalt im heimischen Millerntor-Stadion vermiest. Woltemade machte seinen Elfmeter-Fehlschuss wieder gut und ließ die mitgereisten VfB-Fans in der 88. Minute jubeln, zuvor war der DFB-Pokalfinalist immer wieder am starken St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj gescheitert.