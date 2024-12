Ersatz für den schwer verletzten Mauro Icardi: Galatasaray will sich wohl im Januar mit einem Weltmeister verstärken

Im Sommer hielt Paulo Dybala der AS Rom die Treue. Nun soll wieder ein Klub Interesse zeigen.

Der türkische Meister Galatasaray arbeitet laut mehrerer Medienberichte an einer Verpflichtung von Weltmeister Paulo Dybala (AS Rom). Dabei geht es um einen Transfer des Stürmers im kommenden Januar.

Unter anderem der Corriere dello Sport und der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichten, dass Dybals Berater Carlos Novel zu Besuch in Istanbul gewesen sei. Dort habe er am Montagabend den spektakulären 4:3-Sieg Galas in der Süper Lig gegen Trabzonspor von der Präsidentenloge aus verfolgt und Gespräche mit Mitgliedern des Vorstands geführt.