Ersatz für Alphonso Davies: Italienischer Nationalspieler war angeblich beim FC Bayern München im Gespräch

Beim FC Bayern München stand im vergangenen Transfersommer offenbar Federico Dimarco von Inter Mailand auf dem Zettel. Der italienische Nationalspieler war angeblich eine mögliche Alternative für Alphonso Davies, wenn der Kanadier den Klub verlassen hätte.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano in seinem Podcast "Here We Go" offenbarte, soll der 26-Jährige intern als potenzieller Davies-Ersatz diskutiert worden sein. Der italienische Nationalspieler wurde als Option allerdings auch schnell wieder fallen gelassen, da sich Davies letztlich für einen Verbleib in München entschied.

Auch Dimarco selbst soll nicht an einem Transfer interessiert gewesen sein. Der Außenverteidiger wollte stattdessen lieber bei seinem Jugendklub bleiben und nicht in ein anderes Land wechseln.

Außerdem sollen noch zwei andere Namen auf der Ersatzliste gestanden haben. Um welche Spieler es sich dabei handelt, verriet Romano jedoch nicht.