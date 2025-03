Erneuter Rückschlag für Neymar: Brasilien-Rückkehr geplatzt

Neymars Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft ist geplatzt. Eine erneute Verletzung zwingt den 33-Jährigen zum Zuschauen.

Fußball-Superstar Neymar muss weiter auf sein Comeback für die brasilianische Nationalmannschaft warten. Wie Trainer Dorival Junior am Freitag mitteilte, sei der 33-Jährige aufgrund von Oberschenkelproblemen aus dem Kader für die nächsten Qualifikationsspiele zur WM 2026 gestrichen worden. Am 21. März trifft Brasilien auf Kolumbien, fünf Tage später geht es in Buenos Aires gegen den Erzrivalen und Weltmeister Argentinien.