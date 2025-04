Erneuter Anlauf bei Defensivtalent: Real Madrid schielt angeblich auf 60-Millionen-Euro-Juwel

Jorrel Hato stand bei Real Madrid schon im Sommer hoch im Kurs. Daran soll sich nichts geändert haben.

Nach dem gescheiterten Deal mit Leny Yoro und den schweren Verletzungen von David Alaba und Eder Militao ist Real Madrid weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehr. Ein Name, der bereits im letzten Sommer mit dem Klub in Verbindung gebracht wurde, bleibt offenbar auf dem Radar: Jorrel Hato von Ajax Amsterdam.

Der 18-Jährige wird bei den Niederländern hauptsächlich als Linksverteidiger eingesetzt. Ihm gelangen in dieser Saison in 23 Spielen bereits sieben Torvorlagen für Ajax. Hato gilt als jemand, der sowohl in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann. Da Fran Garcia im nächsten Jahr möglicherweise den Verein verlässt, könnte Hato die Lücke schließen, die der ehemalige Spieler von Rayo Vallecano hinterließe.

Laut der spanischen Sport wird einiges auch von der Entwicklung von Raul Asencio in dieser Saison abhängen. Der voraussichtliche Preis für Hato wird mit rund 60 Millionen Euro beziffert. Auch eine Reihe von Premier-League-Klubs sind an ihm interessiert. Los Blancos würden diese Summe gerne senken. Auch der FC Bayern und BVB sollen bereits früher einmal ein Auge auf Hato geworfen haben.