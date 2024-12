Citys Negativlauf hält an, auch Chelsea patzt - und Liverpool kann allen davon ziehen.

Der FC Liverpool hat sich an Weihnachten mit dem 13. Saisonsieg beschenkt und durch die Patzer der Konkurrenz die Tabellenführung in der Premier League ausgebaut. Der 3:1 (1:1)-Erfolg gegen Aufsteiger Leicester City am 18. Spieltag war für das Team von Arne Slot aber ein hartes Stück Arbeit.