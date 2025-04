Duo mit Premier-League-Vergangenheit: Top-Trainer angeblich als Nachfolger von Marco Rose bei RB Leipzig im Gespräch

Graham Potter ist offenbar als neuer Konkurrent von Erik ten Hag ins Rennen um den Trainerposten bei RB Leipzig eingestiegen.

Neben Erik ten Hag wird nun angeblich auch Graham Potter als potenzieller Nachfolger von Marco Rose gehandelt, der mit RB Leipzig in der Champions League bislang nicht überzeugen konnte.

Wie The Sunberichtet, gilt Potter als heißer Anwärter für die Nachfolge von Marco Rose beim Bundesligisten. Roses Stuhl bei den Sachsen wackelt wohl gehörig, nachdem seine Mannschaft null Punkte aus fünf Spielen in der Champions League holen konnte und in der Liga neun Punkte Rückstand auf die Spitze hat.

Ten Hag, der im Oktober bei Manchester United entlassen wurde, wird neben Potter als Alternative gehandelt. Allerdings sei noch nicht klar, ob der Niederländer so früh wieder ins Trainergeschäft zurückkehren möchte.

Seit er den FC Chelsea verlassen hat, wurde Potter auf dem ganzen Kontinent für eine ganze Reihe von Posten gehandelt - unter anderem sogar auch als Nachfolger von ten Hag bei Manchester United und als möglicher englischer Nationaltrainer.