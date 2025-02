Erfüllt sich Eberls Hoffnung? Der Glücksbringer mit Meister-Garantie ist noch keine Verstärkung für den FC Bayern München

Josip Stanisic kehrte als Doublesieger mit neuem Standing zum FC Bayern zurück. Nach langer Verletzungspause überzeugte er bisher noch nicht.

Etwas zugespitzt könnte man sagen: Bei der Meisterfeier 2022 am Münchner Marienplatz bekam Josip Stanisic seinen damaligen Stellenwert beim FC Bayern schonungslos offen präsentiert. Als Stadionsprecher Stephan Lehmann die Spieler der Reihe nach vorstellte, verwechselte er Stanisic kurzerhand mit Ersatzkeeper Christian Früchtl. "Komm' weiter hier! Trau' dich!", rief Lehmann zu Früchtl: "Das ist the next generation: Stanisic!"

Beide groß, beide jung, beide Eigengewächse. "Ich bin hübscher als Stani", sagte Früchtl kürzlich scherzhaft im Interview mit SPOX. "Mittlerweile kennt Stephan Lehmann hoffentlich zumindest Stani." Davon ist auszugehen, der Defensivallrounder hat schließlich eine beachtliche Entwicklung hingelegt.

Ein Jahr nach der Verwechslung verließ der gebürtige Münchner seine Heimatstadt leihweise zu Bayer Leverkusen. Als "next Generation", als Zukunftsversprechen. In der Fremde erkämpfte sich Stanisic nach Anfangsschwierigkeiten einen Stammplatz, verzeichnete zehn Scorerpunkte - einen Treffer ausgerechnet beim vorentscheidenden Duell mit dem FC Bayern - und holte das Double. Stani, der Glücksbringer. Er ist der einzige Münchner, dessen Meisterserie nicht gerissen ist.

Nach einem Jahr kehrte Stanisic im vergangenen Sommer aus Leverkusen zum FC Bayern zurück. Als ehemaliger Jugendspieler ist der 24-Jährige einerseits weiterhin eine Identifikationsfigur. Andererseits aber nicht mehr "the next generation", sondern "the now generation". Jetzt ist er ein gestandener Bundesligaspieler mit Ansprüchen auf einen Stammplatz und sogar eine Führungsrolle.