"Erbärmlich": Fans von Manchester United gehen auf Trainer Erik ten Hag los

Trainer Erik ten Hag hat mit seinen Äußerungen vor dem Premier-League-Auftakt gegen den FC Fulham einen Shitstorm unter den Fans von Manchester United ausgelöst.

Vor dem PL-Auftaktspiel gegen die Londoner am Freitag hatte sich der niederländische Coach äußerst zurückhaltend bezüglich der Chancen seiner Mannschaft geäußert. "Die Mannschaft ist noch nicht so weit, aber die Liga beginnt. Wir können uns nicht davor verstecken. Wir müssen uns damit auseinandersetzen", sagte ten Hag auf der Pressekonferenz.

Das Klagen des United-Trainers kam bei den Anhängern der Red Devils augenscheinlich überhaupt nicht gut an. In den Sozialen Median griffen sie ten Hag zuhauf an und beschuldigten ihn, bereits vor dem ersten Spiel Ausreden zu finden.