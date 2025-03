Tarek Buchmann fällt erneut lange aus. Es ist aber nicht der einzige Nackenschlag für die Reserve des FC Bayern.

Nächstes Kapitel in der schier unendlichen Verletzungsgeschichte des Tarek Buchmann: Das 20-jährige Innenverteidiger-Talent des FC Bayern musste an der linken Schulter operiert werden. Das vermeldeten die Münchner am Dienstag.