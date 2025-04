"Er wird die Menschen glücklich machen": Arda Güler wird Abgang von Real Madrid empfohlen

Arda Güler kommt bei Real Madrid nicht richtig zum Zug. Nun wurde ihm ein Wechsel empfohlen.

Das türkische Talent Arda Güler ist beim spanischen Rekordmeister Real Madrid weit von einem Stammplatz entfernt. Dieser Umstand rief nun einen ehemaligen Profi auf den Plan, der dem 19-Jährigen einen Wechsel empfiehlt.

"Er ist eine nationale Ehre für uns. Wenn Madrid ihn nicht will, sollte man ihn an Real Sociedad abgeben. Er wird die Menschen in Anoeta glücklich machen", urteilte Nihat Kahveci in seiner Funktion als TV-Experte im türkischen Fernsehen.

Kahveci, ehemaliger Star von Besiktaş und der türkischen Nationalmannschaft, spielte einst auch für Real Sociedad. Zuletzt gab es Berichte, wonach Real Madrids Präsident Florentino Pérez offenbar unzufrieden mit der aktuellen Situation von Güler bei den Königlichen und verwundert darüber ist, dass dieser trotz seiner offensichtlichen Veranlagung so wenig zum Einsatz kommt.

Güler war 2023 von Fenerbahce zu Real gewechselt. Nach schwierigen ersten Monaten in Madrid kam er in der Schlussphase der vergangenen Saison in Schwung und spielte dann eine starke EM für die Türkei.