"Er will wirklich lernen und sich verbessern": Toni Kroos singt Lobeshymne auf Arda Güler

Der beim spanischen Rekordmeister Real Madrid aufgrund seines Karriereendes scheidende Toni Kroos hat in höchsten Tönen von seinem einstigen Mitspieler Arda Güler geschwärmt.

Gegenüber dem deutschen Pay-TV-Sender Sky sagte Kroos über Güler: "Er hat eine große Zukunft vor sich, wenn er gesund bleibt. Was Arda von anderen jungen Spielern unterscheidet, ist, dass er offen ist, zu lernen."

Der 34-Jährige führte aus: "Seit er hier ist, hat er bei allem, was wir vor und nach dem Training gemacht haben, sehr gut aufgepasst. Es gibt nicht viele Spieler, die so sind. Er will wirklich lernen und sich verbessern. Sein Abschluss und sein linker Fuß sind unglaublich, das haben wir alle von der ersten Trainingseinheit an bemerkt."

Das ist nicht das erste Lob, das der Weltmeister von 2014 dem türkischen Nationalspieler zollte. Schon im vergangenen Sommer, als Güler zu den Königlichen gewechselt war und seine ersten Trainingseinheiten absolvierte, sagte Kroos über ihn in seinem wöchentlichen Podcast "Einfach mal Luppen", den er zusammen mit Bruder Felix betreibt: "Man muss wirklich sagen, dass er für sein Alter ein großes Talent ist. Er hat ein sehr, sehr feines linkes Füßchen. Das wird man noch häufig sehen. Er hat einen super Linksschuss, ist technisch gerade auf engem Raum wirklich herausragend gut. Ich glaube, dass das ein sehr guter und schlauer Transfer ist - vor allem natürlich für die Zukunft."