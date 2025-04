Er will über alle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden! José Mourinho möchte angeblich zu diesem Verein aus der Premier League

José Mourinho hat angeblich einen Verein aus der Premier League als nächstes Karriereziel ausfindig gemacht.

Der portugiesische Trainer José Mourinho, aktuell bei Fenerbahce in Istanbul unter Vertrag, ist sich offenbar bereits im Klaren darüber, welchen Klub er als nächstes trainieren möchte.

Informationen der englischen Zeitung Guardian zufolge möchte Mourinho zu Newcastle United wechseln, sollte dort der aktuelle Übungsleiter Eddy Howe gehen müssen. Bei den Magpies sehe er nach seinen vorherigen England-Engagements beim FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur demnach die beste Chance auf einen weiteren Job auf der Insel.

Mourinho soll sich zudem bereits an Vermittler gewandt und diese gebeten haben, über alle Entwicklungen in Newcastle auf dem Laufenden gehalten zu werden. Der 61-Jährige traf sich darüber hinaus im März mit dem Vorsitzenden von Newcastle, Yasir al-Rumayyan, beim Großen Preis von Saudi-Arabien in der Formel 1. Seitdem hält Mourinho die Verbindung zu al-Rumayyan angeblich aufrecht.