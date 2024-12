"Er war ein unglaublich wichtiger Berater für mich": Karl-Heinz Rummenigge von einem der besten Transfers des FC Bayern verzückt

Die Verpflichtung von Robert Lewandowski wird von Karl-Heinz Rummenigge sehr hoch eingeschätzt.

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (69) hat von Robert Lewandowski (36, FC Barcelona) geschwärmt und den Wert des polnischen Stürmers für den FCB unterstrichen.

Im kicker sagte Rummenigge: "Es gibt ein paar Transfers, die essenziell waren für den Verein. Einer davon war der Transfer von Robert Lewandowski. Er ist eine Tormaschine und ein richtig guter Typ. Ich habe nie einen ehrlicheren Spieler erlebt als ihn." Mit Lewandowski habe er "über alles sprechen können" und dabei "keine vorgefertigten Antworten" bekommen, so das heutige Aufsichtsratsmitglied des FCB.

"Sie müssen verstehen, dass das nicht gewöhnlich ist, denn mein Job war es ja, das Wohl des Klubs zu fördern und nicht nur sein Wohl", so der Ex-Stürmer: "Letztlich war Robert ein unglaublich wichtiger Berater für mich." Lewandowski sein ein "ausgeschlafener und extrem cleverer Bursche", schloss Rummenigge.

Die Bayern holten Lewandowski 2014 ablösefrei vom Bundesligarivalen BVB an die Isar. Für den FCB erzielte er in der Folge 344 Tore in 375 Spielen und war ein Garant für viele Titelgewinne - darunter acht Meisterschaften in der Bundesliga und einmal in der Champions League. 2022 wechselte Lewandowski für 45 Millionen Euro Ablöse zu Barça.