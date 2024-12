"Er verfolgt sehr genau, was wir machen": Wie der Kompany-Clan "einen der billigsten Klubs in Brüssel" betreibt

In München arbeitet Vincent Kompany an der Wiederbelebung des FC Bayern, in seiner Heimatstadt Brüssel baut er unterdessen einen ganz neuen Klub auf.

Die erste Länderspielphase dieser Saison Anfang September nutzte Vincent Kompany nicht etwa für Urlaub. Stattdessen widmete er sich lieber seiner zweiten Tätigkeit im Fußball. Kompany ist nämlich nicht nur Trainer des FC Bayern, sondern gleichzeitig auch Besitzer von BX Brüssel.

"Er hat Autogramme geschrieben und Bayern-Trikots verschenkt", berichtet Geschäftsführer Nicolas Rolis im Gespräch mit SPOX von Kompanys Besuch. Ein- bis zweimal pro Jahr würde der 38-jährige Belgier vorbeischauen. "Ansonsten verfolgt er aus der Ferne sehr genau, was wir machen. Es motiviert uns, dass wir Vincent im Rücken haben."

Uns, das sind mittlerweile: Nicolas Rolis, fünf weitere Angestellte, 60 ehrenamtliche Mitarbeiter und rund 1300 Spieler bei BX Brüssel und den beiden Partnerklubs in anderen Stadtteilen FC Forest und FC Black Stars.