Er traf im WM-Finale 1974 gegen Deutschland: Niederlande trauern um "Johan, den Zweiten"

Die niederländische Fußball-Ikone Johan Neeskens ist tot. An der Seite von Johan Cruyff prägte er die bislang erfolgreichste Zeit von Oranje.

Die Niederlande trauern um einen ihrer größten Fußballer: Johan Neeskens ist bereits am Sonntag unerwartet im Alter von 73 Jahren gestorben. Mit dem berühmten "Voetbal totaal" stürmte die Ikone an der Seite von Johan Cruyff bei der WM 1974 ins WM-Endspiel von München, wo die Elftal trotz Neeskens' Führungstreffer dem deutschen Team um Franz Beckenbauer unterlag.

"Der internationale Fußball verliert eine Legende", teilte der nationale Verband KNVB am Montag mit. "Worte reichen für diesen enormen, plötzlichen Verlust nicht aus. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Marlis, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden."

Neeskens verstarb in Algerien, wo er für den Verband im Rahmen eines World-Coaches-Programm unterwegs war. Vor seinem Tod hatte er über Unwohlsein geklagt. Nähere Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht bekannt.

Der 49-malige Nationalspieler hatte im WM-Finale gegen Deutschland schon in der zweiten Minute per Elfmeter gegen Sepp Maier die Führung erzielt. "Das war das erste Mal, dass ich bei einem Elfmeter ein bisschen nervös war", berichtete er später. "Als ich loslief, dachte ich: 'Auf welche Seite soll ich schießen?' Es war mehr oder weniger immer die rechte Seite des Tores. Beim letzten Schritt dachte ich: 'Nein, ich schieße in die andere Richtung'. Es war nicht meine Absicht, den Ball direkt durch die Mitte zu schießen."