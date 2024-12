"Er spielt in allen Bereichen viel besser": Das Geheimnis hinter Erling Haalands Rekordstart in die neue Saison

Erling Haaland startet bei Manchester City so fulminant wie nie zuvor in eine Saison - dank seiner entspannten Sommerpause in der Heimat.

Erling Haaland war in der jüngsten Länderspielpause wieder mit der norwegischen Nationalmannschaft unterwegs. Gegen Kasachstan (0:0) blieb er torlos, gegen Österreich (2:1) war er entscheidend am Sieg beteiligt. In nun 35 Partien für sein Land hat der 24-Jährige 32 Tore erzielt.

So erfolgreich wie mit Manchester City ist er mit dem Nationalteam jedoch nicht einmal im Ansatz. Seine Mitspieler haben schlicht nicht die gleiche Qualität. So hat sich Norwegen seit der Europameisterschaft 2000 nicht mehr für ein großes Turnier qualifiziert - und hatte es zuletzt nicht einmal in die Playoffs der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 oder die Weltmeisterschaft 2022 geschafft.

Am Samstag geht es für Haaland und City dann in der Premier League gegen den FC Brentford weiter. Bisher steht er nach drei Spielen bei wahnsinnigen sieben Toren - und das auch dank dem perfekten Sommerurlaub, den der Stürmer größtenteils in seinem Heimatland verbracht hat.