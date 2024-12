Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro! Manchester City soll schon Kontakt zum möglichen Nachfolger von Erling Haaland haben

Der englische Meister Manchester City rüstet sich schon für die Zeit nach einem möglichen Abgang von Erling Haaland.

Manchester City plant offenbar bereits die Nachfolge von Stürmer Erling Haaland. Angeblich besteht bereits Kontakt zu einem Angreifer, der den treffsicheren Norweger eines Tages ersetzen soll.

Laut eines Berichts von Sky Sport hat sich ManCity bereits mit dem Umfeld von Viktor Gyökeres von Sporting aus Lissabon ausgetauscht. Demnach werde der Schwede nicht in der portugiesischen Liga bleiben. Hugo Viana, ab der kommenden Saison Sportdirektor bei den Citizens, arbeitet seit 2018 als Sportlicher Leiter bei Sporting und hat daher Kontakt zu den Vertretern des Angreifers. Viana sei dem Bericht zufolge gewillt, Gyökeres zu seiner Transfer-Priorität bei City zu machen.

Haaland gilt schon seit längerer Zeit als Kandidat für einen Wechsel zu Real Madrid. Er soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro besitzen. Außerdem hatte Haalands Beraterin Rafaela Pimenta bereits Gerüchte über einen Wechsel in die spanische Hauptstadt angeheizt.