Er schaffte einst unter Niko Kovac den Durchbruch: Eine BVB-Leihgabe blüht im Moment richtig auf

Nach schwierigen Monaten hat BVB-Leihspieler Sébastien Haller seine Treffsicherheit wieder gefunden. Verkauft werden soll er im Sommer wohl trotzdem.

Traumhaft schöne Tore hat Sébastien Haller in seiner Karriere schon so einige geschossen. So brachte ihm gleich der zweite Treffer im Trikot von Eintracht Frankfurt, ein sehenswerter Seitfallzieher, die Auszeichnung als Torschütze des Monats ein. "Im Training habe ich das bisher nicht von ihm gesehen", sagte sein überraschter Trainer Niko Kovac am 30. September 2017 nach dem spektakulären 2:1-Siegtor in der Nachspielzeit gegen den VfB Stuttgart.