Spanische Journalisten nahmen kein Blatt vor den Mund, als sie über Kylian Mbappés Leistung in der Champions League gegen Arsenal sprachen.

Spanische Journalisten äußerten sich äußerst kritisch zur Leistung von Real Madrids Offensivspieler Kylian Mbappé am Mittwochabend in der Champions League gegen Arsenal und gaben eine vernichtende Bewertung über den Franzosen ab, der in beiden Viertelfinalspielen gegen den Premier-League-Klub keinen Treffer erzielte.