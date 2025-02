"Er hat so viel Talent, aber er lebt nicht wie ein Sportler": Radja Nainggolans Abstieg findet in seiner Verhaftung wegen angeblicher Drogengeschäfte seinen Tiefpunkt

Radja Nainggolan sorgt immer schon für Zündstoff. Aktuell hat der 36-jährige Belgier mit der Polizei zu tun.

Da blitzt sie dann doch noch einmal auf, diese Unbekümmertheit und Schlitzohrigkeit gepaart mit starker Technik und der nötigen Portion Glück: Wir befinden uns in der Challenger Pro League, der zweiten belgischen Liga, und es spielt KSC Lokeren-Temse gegen K Lierse SK, also der Zwölftplatzierte im Duell mit dem Sechsten. Auf dem Papier eher fußballerische Hausmannskost statt Leckerbissen.

Es steht 1:0 für Lierse und in der 70. Minute schreitet ein 36-jähriger Kerl, erst fünf Minuten zuvor eingewechselt, für Lokeren in Richtung Eckfahne, tritt die Ecke und verwandelt die Standardsituation auf direktem Wege zum wichtigen 1:1. Der gegnerische Verteidiger hat sich nicht an den Ball getraut und den eigenen Torhüter ausreichend verwirrt, sodass der Ball im Tor landete. Der Name des Torschützen dürfte hingegen beinahe jedem Fußballfan einige Erinnerungen ins Gedächtnis rufen: Radja Nainggolan.