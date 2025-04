"Er hat mehr Vertrauen in die Spieler aus der letzten Saison": Leverkusener Königstransfer echauffiert sich über Reservistendasein

Aleix Garcia sitzt bei Bayer Leverkusen meist nur draußen - sehr zur Unzufriedenheit des Spaniers.

Erst im Sommer wechselte Aleix Garcia zum deutschen Meister Bayer Leverkusen und wurde dort als Königstransfers gerühmt. Nun sitzt der Spanier meist draußen - und ist unzufrieden.

"Natürlich ist das nicht genug für mich", sagte Garcia über sein Reservistendasein. "Ich komme aus Girona, da habe ich jedes Spiel gemacht. Für mich ist es schwierig, nach einigen Spielen auf der Bank nur einmal zu spielen. Das ist die Entscheidung des Trainers. Für mich ist es ein harter Moment, aber ich werde dafür kämpfen, mehr Spiele zu spielen."

Über seinen Draht zu Trainer Xabi Alonso sagt der 27-Jährige: "Er ist klar zu mir. Ich denke, er hat mehr Vertrauen in die Spieler aus der letzten Saison - und ich akzeptiere das. Es ist normal. Ich muss arbeiten, mich anpassen. Ich denke, dass ich beim Spielen einen guten Job mache, aber natürlich muss ich weitermachen."

Garcia bewertet seine bisherigen Leistungen an der Seite von Granit Xhaka so: "Manchmal ist es schlechter, manchmal nicht. Gegen Milan haben wir zum Beispiel zusammengespielt und gewonnen, was ein großartiges Spiel war. Wir haben genügend Qualität, um zusammenzuspielen, auch mit Rob Andrich, mit Palacios. Wir haben vier großartige Mittelfeldspieler. Wer auch immer spielt, ist gut."