"Er glaubt, dass er es bis an die Spitze des Spiels schaffen kann": Mathys Tel erhält nach Abgang vom FC Bayern Lobeshymne

Mathys Tel spielt künftig für Tottenham. Und soll dort auch reichlich Einsatzzeiten bekommen.

Bayern-Leihgabe Mathys Tel wird bei Tottenham Hotspur nach Ansicht von Teammanager Ange Postecoglou deutlich mehr Spielzeit erhalten als zuletzt in München. "Er will spielen, ganz klar. Deswegen ist er hier. Wir haben hier bereits gezeigt, dass er unabhängig von seinem Alter seine Chance bekommt. Unsere Spielweise wird ihm liegen", sagte der Coach des englischen Premier-League-Klubs am Mittwoch.