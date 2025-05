Der Aufsteiger aus Köln hat einen Transfercoup gelandet. Einer der besten Torjäger der 2. Bundesliga kommt.

Der 1. FC Köln hat sich für die Rückkehr in die Bundesliga mit Stürmer Ragnar Ache verstärkt. Der 26-Jährige wechselt vom 1. FC Kaiserslautern in die Domstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Das teilten die Kölner am Dienstag mit.