"Er blüht aktuell brutal auf": Wie Mario Götze bei Eintracht Frankfurt endlich seine perfekte Rolle und die richtige Position gefunden hat

Mario Götze befindet sich seit Wochen in Topform. Der WM-Held hat als "Anker" bei Eintracht Frankfurt seine Parade-Rolle gefunden.

Nun also auch noch Thomas Müller. Mit dem bevorstehenden Abschied des FC-Bayern-Rekordspielers wird die Zahl der Weltmeister von 2014 in der Bundesliga weiter schrumpfen. Bis auf den ewigen Manuel Neuer und den damals keine Minute eingesetzten Matthias Ginter ist nur noch einer der einstigen WM-Helden in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv. Und zwar der, den wohl jeder in Deutschland – egal ob Fußballkenner oder nicht – auf ewig mit dem WM-Triumph in Rio de Janeiro in Verbindung bringen wird: Siegtorschütze Mario Götze.