England vs. Slowakei, Übertragung EM 2024 heute live: Das Achtelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Mitfavorit England bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland mit der Slowakei zu tun. Alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Mit einiger Mühe hat sich England für das Achtelfinale der EM 2024 qualifiziert. Den Three Lions reichten vor Dänemark, Slowenien und Serbien in Gruppe C fünf Zähler zu Platz eins.

Die Slowakei wurde nach einem 1:1-Unentschieden am letzten Vorrundenspieltag gegen Rumänien Dritter in Gruppe E. In drei Spielen sammelte man vier Punkte.