Energie Cottbus vs. SV Sandhausen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Tabellenführer SV Sandhausen ist zu Gast bei Energie Cottbus. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag (19. Oktober) treten in der 3. Liga Energie Cottbus und Tabellenführer SV Sandhausen gegeneinander an. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 14 Uhr, als Spielstätte dient das LEAG Energie Stadion in Cottbus. Im Rahmen des 10. Spieltags finden heute fünf weitere Spiele statt, vier davon werden ebenfalls um 14 Uhr angestoßen.