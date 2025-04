Energie Cottbus vs. Alemannia Aachen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Energie Cottbus und Alemannia Aachen stehen sich heute in der 3. Liga gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Samstag, den 24. August, treffen im Rahmen des dritten Spieltags in der 3. Liga Energie Cottbus und Alemannia Aachen aufeinander. Die Begegnung im LEAG Energie Stadion in Cottbus wird um 16.30 Uhr angestoßen.