Direkt nach seinem Platzverweis in Bilbao bekam Hummels sein Fett weg. Jetzt berichten Italiens Gazetten, dass seine Zeit in Rom endgültig vorbei sei.

In der Europa League ereilte Mats Hummels das frühe Aus auf dem Platz - nun soll für den Weltmeister von 2014 endgültig Schluss bei der AS Rom sein. Laut Corriere dello Sport will der Hauptstadtklub den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängern.