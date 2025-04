EM 2024, Sängerin Eröffnungsfeier: Wer singt beim Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland?

In wenigen Tagen beginnt die EM 2024. Am kommenden Freitag wird das Turnier in Deutschland mit einer großen Feier in der Münchner Allianz Arena, beim Auftaktspiel zwischen dem DFB-Team und Schottland, offiziell eröffnet.

Am Freitag, den 14. Juni 2024, wird um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland angepfiffen. Unmittelbar zuvor wird es eine von der UEFA veranstaltete Feier geben. Wir klären Euch auf, auf welchen Showact Ihr Euch freuen dürft.