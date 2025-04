EM 2024, Quartiere und Trainingslager aller Mannschaften in Deutschland: In welchen Städten wohnen die Teams?

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli findet zum zweiten Mal in der Geschichte eine Europameisterschaft in Deutschland statt. Doch wo schlagen die einzelnen Teams in der Bundesrepublik ihre Zelte auf? Hier erfahrt Ihr es.

Zehn der insgesamt 16 Bundesländer dienen während der kommenden EM in Deutschland als Gastgeber der 24 Nationalteams. Dabei ist auch bereits bekannt, wo exakt die teilnehmenden Mannschaften ihre Quartiere beziehen werden.