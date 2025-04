Am kommenden Freitag startet endlich die Europameisterschaft 2024. Beim Turnier in Deutschland werden jedoch einige Stars nicht mit von der Partie sein - unter anderem Erling Haaland.

Mit dem Stürmer von Manchester City wird einer der besten Torjäger Europas nicht an der Endrunde in Deutschland teilnehmen. Doch warum ist das so? Wir klären auf.