EM 2024 in Deutschland, Finale: Ort, Termin, Datum, Zeitplan, Spielplan, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream

In Deutschland geht in nicht einmal drei Monaten die Europameisterschaft los. SPOX blickt deswegen in die Zukunft und liefert die wichtigsten Informationen zum Turnierfinale.

Am 14. Juni ist es endlich so weit, und in Deutschland wird die Europameisterschaft eröffnet. Im Eröffnungsspiel stehen sich in der Gruppe A Gastgeber Deutschland und Schottland gegenüber. Das Spiel wird um 21 Uhr in München angestoßen. Doch wie sieht es mit dem Finale aus?

Im Folgenden bekommt Ihr die wichtigsten Informationen zum Finale geliefert.