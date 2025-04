EM 2024 in der Schweiz live sehen: Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Livestream

Zusammen mit Deutschland, Schottland und Ungarn geht die Schweiz bei der EM 2024 in Gruppe A an den Start. Hier in diesem Artikel zeigen wir Euch, wer in der Alpenrepublik das Turnier live im TV und im Livestream überträgt.

Mit Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz 05), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) und Ruben Vargas (FC Augsburg) stehen sieben Bundesliga-Profis im endgültigen Aufgebot der Schweiz für die Europameisterschaft in Deutschland.

Doch wo kann man die Spiele der Eidgenossen in der Schweiz überhaupt mitverfolgen. Welche Sender und Dienste bieten die Spiele der Nati im TV und Livestream an? SPOX hat die Antworten.