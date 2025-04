Europa League, die neue Auslosung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Für die neue und reformierte Europa League wird heute auch eine neue Art von Auslosung veranstaltet. Wie Ihr die Ziehung live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erst gestern wurden die Spiele für die neue Champions-League-Saison ausgelost, schon ist am heutigen Freitag, den 30. August, die Europa League an der Reihe. Auch die Ligaphase der Europa League wird im Grimaldi Forum in Monaco ausgelost. Um 13 Uhr geht es los.