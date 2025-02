Wilde Szene in Italien! Bei einem Strafstoß von Udinese Calcio kommt es zum Eklat.

So etwas sieht man nicht alle Tage! Beim 1:0-Auswärtssieg von Udinese Calcio am 26. Spieltag der Serie A gegen US Lecce ist es am Freitagabend rund um die Ausführung des Elfmeters, der den Gästen das Siegtor einbrachte, zu einem handfesten Eklat gekommen.