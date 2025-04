Einvernehmliche Trennung im Sommer? Bayern-Trainer Thomas Tuchel äußert sich vielsagend

Thomas Tuchel wird den FC Bayern am Saisonende verlassen. Das Aus des 50-Jährigen erfolgte jedoch offenbar nicht so einvernehmlich, wie es der deutsche Rekordmeister in seiner ursprünglichen Mitteilung bekannt gegeben hatte.

Auf die Frage von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr, ob er sich auch eine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus hätte vorstellen können, antwortete Tuchel im Anschluss an den 2:1-Erfolg gegen Leipzig: "Das ist so viel Konjunktiv, ich bin nicht mehr mitgekommen mit der Frage."

Wasserziehr bohrte erneut nach und merkte an, dass Tuchels Vertrag ursprünglich ja noch bis 2025 gelaufen wäre. "Dann haben Sie es sich ja selbst beantwortet", kommentierte Tuchel schließlich mit einem Augenzwinkern.

Einen Sky-Bericht, wonach die Entscheidung primär von den Bayern-Bossen ausgegangen sei, ließ Tuchel unkommentiert: "Ich weiß nicht, woher sie ihre

Informationen haben. Es war ein Vier-Augen-Gespräch und das bleibt komplett unter vier Augen."

Schon vor der Partie hatte der Bayern-Trainer durchblicken lassen, dass er gerne in München weitergemacht hätte. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Stein auf der Brust bin. Aber gut", sagte er vor dem Anpfiff am Sky-Mikro.

Die Bayern hatten vergangene Woche die "einvernehmliche" Trennung von Tuchel am Saisonende bekanntgegeben. "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwoch.