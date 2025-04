Eintracht Frankfurt vs. Union Saint-Gilloise heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Conference League im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt bestreitet heute in der Europa League das Rückspiel der K.o.-Runden-Playoffs. SPOX verrät, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

In der Europa League steht am heutigen Donnerstag, den 22. Februar, einiges auf dem Spiel. 16 Mannschaften kämpfen um acht Achtelfinaltickets. Eintracht Frankfurt ist eine dieser Mannschaften. Mario Götze und Co. bestreiten ihr Rückspiel gegen Union Saint-Gilloise. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, die heutige Partie wird um 21 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park angestoßen.