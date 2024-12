Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. SGE in der Europa League im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt ist in der Europa League bei Olympique Lyon zu Gast. SPOX liefert Euch den Überblick zur Übertragung im TV und Livestream.

In der Europa League ist Eintracht Frankfurt am sechsten Spieltag zu Gast bei Olympique Lyon. Anpfiff am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember, ist um 21.00 Uhr. Das Groupama Stadium in Lyon fungiert als Schauplatz der Begegnung.

Die Mannschaft von Dino Toppmöller ist stark in die Europa-League-Saison gestartet. Nach dem 3:3 unentschieden am ersten Spieltag gegen Viktoria Pilsen, folgten vier Siege für die SGE. Damit steht Frankfurt mit 13 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und wäre stand jetzt direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Der heutige Gegner aus Frankreich ist aber alles andere als ein leichter Gegner. Olympique Lyon hat ebenfalls schon zehn Punkte gesammelt und steht auf Platz sieben der Tabelle.

Wer kann den EL-Kracher für sich entscheiden und einen weiteren großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale machen?

SPOX verrät Euch, wo Ihr hierfür die Antwort live und in Farbe bekommt.