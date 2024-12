"Einfach den Mund halten": Frankfurt-Boss attackiert Nadiem Amiri nach geplatztem Transfer

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat Nadiem Amiri von Mainz 05 heftig verbal attackiert.

Der Mittelfeldmann der Rheinhessen verhandelte zuletzt mit der SGE über einen Wechsel, der letztlich aber nicht zustande kam. Dass sich Amiri danach zu den Verhandlungen äußerte, gefiel Krösche gar nicht.

"Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gibt Situationen, wo man als Spieler einfach den Mund halten sollte", sagte Krösche am Dienstag auf einer Pressekonferenz, als er nach Amiri gefragt wurde.

Der 43-Jährige legte vielsagend nach: "Er hat sich letztendlich für Mainz entschieden. Ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, wie das genau abgelaufen ist. Es ist besser für den Spieler, wenn ich das nicht sage."