"Einer von uns muss auf den Boden": Bayer Leverkusens Granit Xhaka mit Geständnis nach Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München

Granit Xhaka hat zugegeben, beim Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München auf Zeit gespielt zu haben.

Bayer Leverkusens Mittelfeldregisseur Granit Xhaka hat nach dem 1:1-Unentschieden seiner Werkself gegen den FC Bayern München zugegeben, sich absichtlich auf den Boden geworfen zu haben, um Zeit zu schinden.

"Mit 32 Jahren hat man genug Erfahrung, um zu erkennen, dass die Bayern in den letzten Minuten noch das 2:1 schießen wollen. Wir mussten etwas Rhythmus aus dem Spiel nehmen. Ich sagte Robert Andrich, dass einer von uns auf den Boden muss. Er sagte, dass er schon die Gelbe Karte hat, also übernahm ich das", erzählte der Schweizer nach der Partie.

Am Ende war der 32-Jährige mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. "Es war ein cleverer und souveräner Auftritt. Es ist nicht einfach, in München zu spielen, richtig viele Chancen hatten sie ja trotzdem nicht, und es war uns brutal wichtig, dass sie den Vorsprung in der Tabelle auf uns nicht vergrößern können."