Einer mischt offenbar auf der anderen Seite mit! Was aus den Ex-Bossen des FC Bayern München wurde

Bis Mai 2023 führten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gemeinsam den FC Bayern, im Hintergrund wirkte Marco Neppe: Was wurde aus den Ex-Bossen?

650 Gäste lud der FC Bayern München am Mittwoch zu seiner pompösen 125-Jahr-Feier ins Paulaner am Nockherberg ein - darunter auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Nach der turbulenten Doppel-Entlassung 2023 nähern sich der Klub und die ehemaligen Bosse wieder an. Bei einem von Günther Jauch moderierten Talk habe Klub-Patron Uli Hoeneß den beiden laut Bild sogar ausdrücklich für ihre Arbeit beim FC Bayern gedankt. Überraschend ist das vor allem im Falle Kahns, mit dem sich Hoeneß seit der Trennung einige öffentliche Scharmützel geliefert hatte.

Kahn fungierte nach einer einjährigen Einarbeitungszeit ab 2021 als Vorstandsvorsitzender. Salihamidzic ab 2017 als Sportdirektor und dann ab 2020 als Sportvorstand. Im Mai 2023 wurde das Duo kurz vor dem letzten und entscheidenden Bundesliga-Spieltag entlassen. Anders als Salihamidzic ging Kahn im Streit, der Tag der Trennung sei nach eigener Auskunft "der schlimmste seines Lebens" gewesen. Während ihm sogar die Reise zum abschließenden Spiel beim 1. FC Köln untersagt wurde, begleitete Salihamidzic seine ehemalige Mannschaft und feierte den nicht mehr für möglich gehaltenen Titel im Fernduell mit Borussia Dortmund.

Kahn und Salihamidzic waren während ihrer Zeit beim FC Bayern die Gesichter des Klubs - eine entscheidende Rolle im Hintergrund spielte zudem Marco Neppe. 2014 kam er als Scout in den Klub, 2021 machten ihn Kahn und Salihamidzic zum Technischen Direktor. Nach deren Abschied blieb Neppe noch einige Monate, sein Einfluss schwand aber. Infolge der Verpflichtungen von Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl verabschiedete er sich im April 2024 schließlich.

Und dann? Führungspositionen bei Profiklubs hatten die drei seitdem nicht mehr inne. Salihamidzic scheint das Leben zu genießen und streitet sich ansonsten mit Matthäussen und Mietern. Kahn gibt den Businessman, wirbt für kuriose Startups und plant die Übernahme eines abgestürzten Traditionsklubs. Neppe probiert sich als Berater.