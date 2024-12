"Einer der Punkte, die auf meiner To-Do-Liste stehen": Karl-Heinz Rummenigge verrät, was er beim FC Bayern unbedingt noch tun möchte

Trikot statt Sakko: Karl-Heinz Rummenigge zieht es von der VIP-Loge auf die Fan-Tribüne.

"Das ist einer der Punkte, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich will ein Spiel einfach mal aus der Sicht der Fans sehen", sagte der frühere Vorstandschef des FC Bayern bei DAZN über seinen geplanten Besuch in der Südkurve der Allianz Arena.

"Das ist die Tribüne, die die Stimmung bei uns im Stadion macht. Ich wollte das schon immer einmal mit den Fans zusammen erleben, weil wir es im Stadion immer genossen haben - speziell in den guten, erfolgreichen Spielen, wo Gas gegeben wurde", meinte Rummenigge und betonte: "Das werde ich so zeitnah wie möglich machen."

Das nächste Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters steigt am 2. November in der Bundesliga gegen Union Berlin. Rummenigge kündigte an, er werde sich für seine angedachte Stippvisite entsprechend kleiden.