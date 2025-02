"Einer der aufregendsten jungen Spieler Europas": BVB-Neuzugang Carney Chukwuemeka wurde seinen Lorbeeren noch nicht gerecht

Der BVB verstärkt sich mit Carney Chukwuemeka. Auf den 21-Jährigen wurden schon viele Lobeshymnen gesungen, doch bei Chelsea war der Wurm drin.

Wikipedia umschreibt das Wort "Furore" mit Synonymen wie "großes Aufsehen", "Wirbel", "Sensation" oder "beeindruckender Erfolg". Nun kann man dem 21-jährigen Carney Chukwuemeka sicherlich viel Positives nachsagen, doch dass er "schon in jungen Jahren in der Premier League für Furore gesorgt hat", wie Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in der Pressemitteilung zum Leihwechsel des Mittelfeldspielers glauben ließ, erscheint doch etwas hochtrabend.

37 Auftritte in Englands höchster Spielklasse stehen für Chukwuemeka zu Buche. Ein Tor und zwei Vorlagen gelangen ihm in seinen durchschnittlich 23 Einsatzminuten. Über die komplette Spieldauer absolvierte er nicht eine Begegnung, nur sechsmal stand er in der Startelf.