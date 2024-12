Eine Sache ist allerdings noch offen: Harry Kane vor Comeback beim Spitzenspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig

Vier Partien musste Harry Kane pausieren, rechtzeitig zum Top-Duell mit RB Leipzig ist der Engländer wieder fit.

Bayern München kann am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen RB Leipzig wieder auf Stürmerstar Harry Kane zurückgreifen. Der 31-Jährige steht zum Jahresabschluss nach überstandenem "kleinen" Muskelfaserriss im Oberschenkel laut Trainer Vincent Kompany wieder im Kader. Ob Kane von Beginn an auflaufen wird, verriet Kompany noch nicht und verwies auf das Abschlusstraining am Donnerstag.

Auch Außenverteidiger Alphonso Davies hat seine Muskelverletzung auskuriert und steht zur Verfügung, Abwehrspieler Dayot Upamecano ist nach seiner Pause beim FSV Mainz 05 (1:2) wieder bereit. Serge Gnabry, der wegen Knieproblemen pausiert hatte, sollte laut Kompany ebenfalls im Aufgebot stehen können.