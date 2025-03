Gewinner und Verlierer nach den Spielen gegen Italien: Eine kurze Ära dürfte in der DFB-Elf zu Ende gegangen sein

Das zentrale Mittelfeld sortiert sich neu, Leroy Sané verpasst eine Riesenchance, Nico Schlotterbeck empfiehlt sich. Gewinner und Verlierer beim DFB.

Nach der berauschenden Heim-EM und einem genauso dichten wie erfolgreichen Länderspiel-Herbst wurde Deutschland erstmal auf DFB-Entzug gesetzt. Vier Monate lang pausierte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, ehe sie nun für das Nations-League-Viertelfinale wieder zusammenkam.

Das Resümee: Deutschland lieferte sich zwei unterhaltsame Duelle mit Italien, schaltete den Angstgegner aus und belohnte sich mit einem weiteren Heim-Turnier. Das Final Four der Nations League steigt Anfang Juni in München und Stuttgart. Die Partien gegen Italien waren somit die einzigen beiden Länderspiele in einem Zeitraum von sechseinhalb Monaten. Und für Nagelsmann mit Blick auf sein Personal umso wichtigere Bewährungsproben.

Gewinner und Verlierer gibt es in allen Mannschaftsteilen, aber nirgendwo so klar wie in der Schaltzentrale. Nach der EM und den Rücktritten von Toni Kroos und Ilkay Gündogan kristallisierten sich zunächst die Routiniers Robert Andrich (30) und Pascal Groß (33) als bevorzugte Sechser heraus. Ihre kurze Ära dürfte mit den Duellen gegen Italien zu Ende gegangen sein. Sie zählen zu den größten Verlierern. Was diejenigen, die sie ersetzten, automatisch zu den größten Gewinnern macht: Angelo Stiller und vor allem Leon Goretzka.